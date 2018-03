Pepijn (13) is vrienden met Hardwell en treedt op in Mexico

Pepijn van 13 is dj en hij is al flink carrière aan het maken. Hij is bevriend met supergrote dj's als Hardwell en Fedde le Grand en deze week mocht hij zelfs optreden in Mexico!

Aan het Jeugdjournaal vertelt hij over zijn optreden en alles waar hij nu mee bezig is.

2014

In 2014 gingen we ook kijken bij Pepijn. Ook toen was hij al druk aan het dj'en.