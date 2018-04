Eieren zoeken, naar de kerk en ontbijten: het is Pasen!

Heb jij al eieren gezocht en lekker gebruncht met je familie? Het is vandaag Pasen en dat wordt over heel de wereld gevierd. Het Jeugdjournaal heeft onderzoek gedaan naar wat kinderen het liefste doen met Pasen en wat ze eigenlijk weten over het feest.

Christelijk feest

Pasen is een christelijk feest. Dan wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Veel van jullie weten dat, maar de meeste van jullie doen geen bezoekje aan de kerk. Twee op de 10 kinderen gaan daar naar toe.

Ontbijt

Wat jullie wel doen? Bijna iedereen, 9 op de 10 kinderen, kiest voor een gezellig ontbijtje of brunch met de familie. Daar hoort voor de meeste van jullie dan ook een eitje bij.

Eieren zoeken

Zeventig procent van de ondervraagde kinderen verstopt vandaag eieren en gaat ze zoeken. Vanavond zie je veel meer over Pasen in onze uitzending.

En we zijn nog even benieuwd: wat vind jij van eieren zoeken met Pasen? Hoort het er echt bij of hoeft het niet per se? Reageer op onze stelling!