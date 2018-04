Victor Mids over zijn trucs (trapt Malou er in?)

Hij is snel, slim en weet iedereen voor de gek te houden met zijn trucs: illusionist Victor Mids! Jullie stuurden vragen voor hem in en Malou ging bij hem langs voor de antwoorden. Maar niet voordat hij eerst een stukje taart heeft gegeten: op 1 april is hij namelijk jarig!

Extra truc!

Speciaal voor het Jeugdjournaal laat Victor nog een extra truc zien aan Malou. Of zij hem doorheeft, zie je in de video hieronder.