De bruine beer is terug in Nederland

De Europese bruine beer is weer terug in Nederland! Deskundigen vonden de beer per toeval op wildcamera's toen ze eigenlijk op zoek waren naar de wolf.

Leven in Nederland

Meestal leven beren in rustige en uitgestrekte plekken. Maar nu blijkt dat hij dus ook in Nederland prima kan leven. De Europese bruine beer kan erg groot worden. Wel 2 meter lang en zo'n 200 kilo zwaar.

De beer is gespot in de bossen bij Leuvenum, op de Veluwe. Boswachter Ralph Beeder is door het dolle heen dat de beer in zijn gebied gezien is.