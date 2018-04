Olifantje van 100 kilo geboren in dierenpark Emmen

In dierenpark Wildlands in Emmen is vannacht een olifantje geboren. Hij heet Mauk en weegt nu al 100 kilo. Volgens de verzorgers gaat het goed met hem en zijn moeder Mingalar Oo.

Beschermen

Bij olifanten is familie heel belangrijk; ze helpen elkaar met het opvoeden van hun jongen. De twee tantes van Mauk blijven dan ook steeds in de buurt, om de kleine olifant te beschermen.

Dit zijn de eerste videobeelden van de kleine Mauk: