Veel klachten over rookoverlast door paasvuren

In delen van Zuid-Holland hebben mensen last van smog. Dat komt door paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland. Door de wind waait veel rook naar het zuidwesten van Nederland.

Meer dan 200 mensen hebben een klacht ingediend. Ze hebben last van stank; het ruikt erg naar brand.

Niet inademen

Deskundigen zeggen dat de rook ook ongezond is voor mensen met astma. Ze kunnen last krijgen van piepen, hoesten en kortademigheid. Daarom kunnen ze de rook beter niet inademen.