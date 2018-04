In een aantal wijken in Amsterdam is het vanaf nu streng verboden om eendjes te voeren. Wie dat toch doet, kan een boete krijgen van 70 euro.

Rattenplaag

Het is natuurlijk goed bedoeld, de eenden wat extra eten geven. Maar dat brood trekt ratten aan en daar hebben ze in Amsterdam last van. Volgens de gemeente kunnen de eendjes prima zelf eten vinden.