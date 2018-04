Deze blije koeien mogen weer naar buiten!

Als koeien voor het eerst weer buiten komen na een lange tijd in de stal, maken ze een soort vreugdedansjes. Ze springen en maken gekke sprongen.

Dolblij zijn de koeien van een boerderij in Heiloo. Het is de eerste dag van het jaar dat ze weer naar buiten mogen.

De komende tijd mogen nog veel meer koeien de stal verlaten, want dit is de tijd van het jaar waarin boeren de koeien weer in de wei laten.