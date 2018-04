Schattig: bibberende lammetjes krijgen warme wintertrui

Twee lammetjes in Groot-Brittannië dragen wollen truien. De wintertruien zijn gebreid door ouderen in een verzorgingstehuis, omdat het buiten te koud was voor de lammetjes.

Wol

Wol wordt veel gebruikt voor kleding. De stof wordt gemaakt van schapenvacht. Misschien komt deze wol dus wel van de vader of moeder van de kleine schaapjes.