Achter de schermen bij de 1-aprilgrap

@jeugdjournaal Hooggeacht Jeugdjournaal,



Mijn naam is Pim. Ik ben een man van 30 met een universitaire opleiding achter de rug. Ik heb een vraag: waarom tuinde ik dan alsnog in jullie 1-aprilgrap over een bruine beer op de veluwe? Mijn vriendin lachte me zelfs uit.



Mvg,



Pim