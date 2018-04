Eindexamen in het VMBO is begonnen

Veel leerlingen op de middelbare school doen in mei eindexamen, maar voor duizenden leerlingen op het schoolniveau VMBO beginnen hun examens vandaag al.

Op de computer

De praktijkexamens worden in kleine groepjes afgenomen. De leerlingen moeten bijvoorbeeld een werkstuk maken en tussendoor op de computer vragen beantwoorden. De examens zijn in vier richtingen: techniek, dienstverlening, zorg en bouw.

Beroepen

Leerlingen van het VMBO zijn erg gewild. Ze worden later vaak opgeleid voor beroepen waar op dit moment te weinig mensen voor zijn. Bijvoorbeeld als verpleegkundige in een ziekenhuis of als kok in een restaurant.