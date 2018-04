Oproep: wat wil jij weten van Bibian Mentel?

Ze heeft één been en kan snowboarden als de beste: Bibian Mentel. De paralympisch kampioen heeft bij elkaar drie gouden medailles gewonnen op de Paralympische Spelen. Binnenkort gaan we bij haar langs met jullie vragen.

Neem je vraag op in een filmpje. Begin de video met jezelf voor te stellen en stel dan je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM in Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan hem stellen.