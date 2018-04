Meer aandacht voor zwerfdieren op zwerfdierendag

Je ziet ze soms als je op vakantie bent in Griekenland of Italië: zwerfhonden en zwerfkatten. Deskundigen denken dat er honderden miljoenen zwerfdieren zijn. Vandaag is het wereldzwerfdierendag en wordt er extra aandacht gevraagd voor de dieren.

Zwerfdieren die naar het asiel worden gebracht kunnen alsnog een baasje vinden. Ook in Nederland gebeurt dat. Zwerfhonden uit het buitenland worden hier naartoe gehaald in de hoop dat ze hier een nieuw thuis vinden.