Wow: zeemijn van 600 kilo ontploft

In het Markermeer is een oude zeemijn tot ontploffing gebracht. De bom woog wel 600 kilo en het water spoot meters de lucht in.

Tweede Wereldoorlog

De bom was een tijdje geleden ontdekt in het IJ in Amsterdam. Daar is hij waarschijnlijk terechtgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bom is voorzichtig vanuit de stad naar het open stuk water gebracht. Deskundigen hebben hem daar laten ontploffen.

Veiligheid

Om het veilig te houden waren allerlei maatregelen genomen. Er mochten geen boten varen en ook vliegtuigen moesten omvliegen.