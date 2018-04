'De boodschap van Martin Luther King is nog steeds belangrijk'

Vijftig jaar na de moord op Martin Luther King is hij nog steeds wereldberoemd. In Nederland zijn vijf scholen naar de dominee vernoemd, zoals een basisschool in Rotterdam. Volgens de leerlingen daar is de boodschap van Martin Luther King nog steeds belangrijk.

Gelijke rechten

Op de school is er veel aandacht voor de dominee. Martin Luther King streed voor gelijke rechten tussen zwarte en witte mensen. Volgens de leerlingen hier is er inmiddels best veel veranderd en leven mensen met verschillende achtergronden steeds beter samen.

Discriminatie

Toch is discriminatie nog steeds een probleem, merken de leerlingen. Ze hopen daarom dat de woorden van Martin Luther King de komende jaren nog veel meer mensen blijven inspireren.

In het filmpje hieronder zie je meer over het leven van Martin Luther King.