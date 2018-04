Leuk of juist niet? Een baby in de klas

Bij tien basisscholen in Rotterdam komt er vanaf volgend jaar een baby in de klas! De baby komt één keer per maand naar school met zijn ouders en een speciale juf of meester.

Het is een speciaal lesprogramma dat is bedacht in Canada. De leerlingen krijgen dan les over hoe de baby leert, hoe hij reageert en hoe hij doet.

Leerzaam en liever

Volgens de bedenker kunnen kinderen veel leren van baby's. Ook zegt ze dat kinderen liever worden en dat er minder gepest wordt als ze les hebben gehad met een baby.

Wat vind jij van het idee? Is het leuk of juist niet? Reageer op onze stelling!