Steeds minder kinderen wonen op een internaat

Op een internaat wonen, omdat je ouders op een schip aan het werk zijn. Schipperskinderen in Nederland maken dat mee.

Doordeweeks wonen ze aan wal en gaan ze naar een basisschool in de buurt. In het weekend zijn ze bij hun ouders op het schip. Vroeger zaten er veel kinderen op een internaat, maar dat worden er steeds minder.

Thuis blijven

Het is nu niet meer nodig dat moeder én vader op het schip werken. Daarom kiezen gezinnen er steeds vaker voor dat één van de twee ouders gewoon thuis woont met de kinderen. In het filmpje hierboven hoor je er meer over.

Leven op een internaat

Vanavond zie je Jacco en zijn zus Ivanka in onze uitzending. Zij zitten op zo'n internaat en vertellen hoe het er daar aan toe gaat.