Drie Nederlandse doelpunten in de race voor mooiste WK-doelpunt

Is het de treffer van Ronaldihno in 2002 of toch de snoekduik van Robin van Persie in 2014? Voetbalorganisatie FIFA heeft op Facebook een verkiezing georganiseerd voor het mooiste WK-doelpunt.

Zestien doelpunten strijden mee. Via Facebook kunnen mensen iedere dag stemmen op één van twee genomineerde doelpunten. Na deze week zijn er dus nog acht over.

Nederlandse doelpunten

Drie Nederlandse doelpunten zijn genomineerd. Het doelpunt van Dennis Bergkamp uit 1998, een doelpunt van Giovanni van Bronckhorst in 2010, en de duikkopbal van Robin van Persie in 2014. De doelpunten zijn te zien in het filmpje hierboven.