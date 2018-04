Helft van wilde dieren in Oostvaardersplassen doodgegaan

De helft van de grote dieren in natuurgebied de Oostvaardersplassen is deze winter doodgegaan. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Zwak

De meeste dieren zijn afgeschoten door boswachters. Dat doen ze als dieren te zwak zijn om de winter te overleven. Het gaat dan om herten, paarden en runderen. Tot nu toe zijn 933 dieren afgeschoten. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Dat komt doordat het deze winter best wel koud was.

Niet genoeg eten

Ieder jaar is er discussie over de dieren in de Oostvaardersplassen. De dieren daar moeten zelf hun voedsel zoeken, zonder de hulp van mensen. Maar in de winter is er niet altijd genoeg eten en dat betekent dat de dieren dood kunnen gaan of moeten worden afgeschoten.

Wel of niet bijvoeren?

Sommige mensen vinden dat zielig. Zij vinden dat de wilde dieren extra voer moeten krijgen, zodat er minder doodgaan. Volgens boswachters in het gebied helpt bijvoeren niet. Dit hoort bij de natuur, zeggen zij.

Tijdens een demonstratie vorige maand lieten tegenstanders van zich horen.