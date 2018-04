Steeds meer meiden ook dol op gamen

Gamen is allang niet meer alleen voor jongens. Volgens deskundigen gamen er nu bijna net zoveel meiden als jongens.

Er zijn steeds meer games die voor jongens én meisjes leuk zijn. Ook zie je in steeds meer games vrouwelijke hoofdrolspelers. Zo kun je bij FIFA voor een vrouwenelftal kiezen, heb je veel vrouwelijke poppetjes in Fortnite. In het spel Horizon speel je sowieso als meisje.

Mathia

Mathia is een meisje en ze is fanatiek gamer. Elke dag kijken er duizenden mensen naar haar game-streams. Vanavond zie je Mathia in onze uitzending en vertelt ze over games en haar streams op Twitch.

Jouw mening

We zijn benieuwd: vind jij gamen meer iets voor jongens of voor meisjes? Of gewoon voor allebei? Reageer op onze stelling!