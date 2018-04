In Amerika is een speciaal ruimtevliegtuig opgestegen dat in de toekomst is bedoeld voor toeristen. Het ruimtevliegtuig heeft een succesvolle vlucht gemaakt en is weer veilig geland.

In het vliegtuig is plaats voor 6 passagiers. Echt goedkoop is het niet: een retourtje kost wel 200.000 euro.