Gedoe over rouwcentrum naast basisschool

Er is gedoe in Sliedrecht over de bouw van een rouwcentrum. De gemeente wil het rouwcentrum bouwen naast een basisschool. Daar zijn ze op de school niet blij mee.

Zorgen

Als het centrum er komt, kijken de kinderen straks precies op de ingang waar overledenen naar binnen worden gebracht. Volgens de directeur is dat niet goed voor de leerlingen. Ook de kinderen zelf maken zich best een beetje zorgen over wat ze dan voorbij zien komen.

Advies

Een speciale commissie kijkt nu naar alle bezwaren. Zij geven binnenkort advies aan de gemeente. Die zal dan uiteindelijk beslissen of het rouwcentrum naast de school echt gebouwd gaat worden of niet.