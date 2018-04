5500 jaar oud graf gevonden

In Tiel in Gelderland is een familiegraf gevonden van zo'n 5500 jaar oud. In het graf liggen botten van zeker acht mensen. Dat is bijzonder, want meestal vinden onderzoekers in zulke oude graven maar één persoon.

Goed bewaard

De botten in het graf zijn erg goed bewaard gebleven. Volgens wetenschappers komt dat door de vette klei waar de botten in lagen.

Familie

De onderzoekers denken dat het om een familiegraf gaat waar over een langere periode overleden familieleden bij werden gelegd. Er liggen in ieder geval twee kinderen en zes volwassenen.

Museum

Het graf werd al een jaar geleden gevonden, maar de ontdekking is nu pas bekendgemaakt. De gevonden botten zijn onderzocht en gaan nu naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daar zijn ze vanaf dinsdag te zien.