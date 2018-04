Deskundigen waarschuwen voor teken

Het was vandaag het perfecte weer om lekker buiten te spelen. Maar met dit warme weer worden ook teken weer actief. Daarom waarschuwen deskundigen voor de kleine beestjes.

Bloed

Een teek is een piepklein beestje dat leeft van het bloed van andere dieren of mensen. Ze zitten vooral in bossen, struiken en parken. Als het een teek lukt om zich in je huid vast te bijten, dan kan die daar uren tot wel dagen blijven zitten.

Lyme

Op zich kan een tekenbeet geen kwaad, tenzij je na de beet een rode vlek of kring op je huid ziet. Dan is de beet namelijk het begin van de ziekte van Lyme. Als je daar niets aan doet, kan die ziekte problemen veroorzaken met hart, je huid of je gewrichten.

Controleren

Deskundigen zeggen dan ook dat het belangrijk om na het buitenspelen goed te checken of je door een teek gebeten bent.