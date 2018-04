Man moet 11 goudvissen vangen in Arnhem

Een man in Arnhem moet 11 goudvissen uit een sloot zien te krijgen. Hij heeft de vissen zelf in de sloot losgelaten, terwijl dat verboden is. Met hulp van andere inwoners probeert hij de vissen met een schepnetje te vangen.

Gevaar

Goudvissen in een vijver, dat mag. Maar goudvissen in een beekje of sloot is verboden. Want die goudvissen kunnen een gevaar worden voor andere vissoorten.

Volgens deskundigen is de kans groot dat de goudvissen gaan paren met andere vissoorten. En op den duur zal die soort dan verdwijnen.

Gevonden

Tot nu toe is er 1 goudvis gevangen, de rest lijkt onvindbaar. De organisatie die de goudvissen uit de beek wil hebben, schakelt nu een professionele visser in, om zeker te weten dat alle goudvissen weg zijn.