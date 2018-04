'We krijgen te veel suiker binnen'

In snoep en ranja zit suiker. Dat weet je vast wel. Maar wist je dat ook in ontbijtrepen of muesli vaak te veel suiker zit? En dat is niet nodig, zegt het Diabetesfonds. Daarom zijn ze op Facebook een actie gestart.

20 suikerklontjes

Nederlanders krijgen gemiddeld 20 suikerklontjes per dag binnen. Dat is bijna twee keer zoveel als we eigenlijk mogen. Dat komt vooral doordat er veel suiker in producten zit waarvan je het niet verwacht. Zoals muesli.

Terugroep-actie

De organisatie hoopt dat mensen doorkrijgen hoeveel suiker er in producten zit. En om die spullen zelfs terug te brengen naar de winkel. Uiteindelijk hoopt het Diabetesfonds dat bedrijven daardoor gezondere producten maken, met minder suiker dus.