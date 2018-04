Friese stad heeft een fontein van piemels

Een opmerkelijk kunstwerk in het noorden van ons land: in Friesland kun je vanaf nu een piemel-fontein bekijken. De fontein is gemaakt met meer dan 230 piemels die water spuiten.

Serieuze boodschap

De fontein ziet er misschien grappig uit, maar er zit een serieuze boodschap achter. Leeuwarden is dit jaar de culturele hoofdstad van Europa en daarom krijgt de provincie binnenkort verschillende fonteinen, gemaakt door bekende kunstenaars.

Protest

Maar geen enkele fontein is ontworpen door een Friese kunstenaar. De makers zijn daar boos over en hebben uit protest deze piemel-fontein bedacht. Het kunstwerk staat de komende tijd in verschillende plaatsen in Friesland.