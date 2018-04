Tieners horen straf na mishandeling homostel

Vier tieners uit Arnhem hebben van de rechter een werkstraf gekregen. Vorig jaar vielen ze een homostel aan dat hand in hand over straat liep. Dat zijn de jongens op de foto hierboven.

Vandaag kregen de mishandelaars hun straf te horen. Ze moeten van de rechter allemaal verplicht meer dan 80 uur werken.

Hand in hand

Het homostel zei dat ze werden aangevallen omdat ze homo zijn en hand in hand liepen. Veel mensen waren daar boos over. Daarom plaatsten ze foto's waarop ze hand in hand staan: