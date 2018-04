'Plaats eens een échte selfie op social media'

Deze foto zou verslaggever Youssef nooit op insta posten, want na een lange werkdag was hij moe en voelde hij zich niet zo lekker😪. Maar jongerenzenders vinden dat je juist wél zulke foto’s moet plaatsen🤳🏼, omdat minder leuke dagen ook bij het leven horen. En daarom plaatsen we deze foto van Youssef tóch. Deze week is de actie #trueselfie gestart, oftewel ‘je echte selfie’. Vanavond zie je over de actie in onze uitzending en in de app! #oppad #jeugdjournaal #trueselfie #3fm #npo3

