Aandacht uit buitenland voor filmpje van Lubach over Facebook

Weer is er in het buitenland aandacht voor een video van het tv-programma Zondag met Lubach. Veel Engelse kranten en websites schrijven over zijn filmpje over Facebook.

Bye bye Facebook

In de video vertelt programmamaker Arjen Lubach dat hij woensdagavond om 20:00 uur gaat stoppen met Facebook. Hij zegt dat Facebook niet eerlijk omgaat met privégegevens en dat bedrijf heel veel van gebruikers weet.

Daarom gaat hij zijn eigen Facebook-pagina verwijderen. Hij hoopt dat veel andere mensen dat ook gaan doen.