Politie brengt ballonnen naar kinderziekenhuis

Zondag was er een grote hardloop-wedstrijd in Rotterdam. Bij die wedstrijd verkocht een man ballonnen van Nijntje, Frozen en Knorretje. Maar de verkoper had daar geen goede vergunning voor. Daarom pakte de politie de ballonnen af.

Zieke kinderen

Maar ja, wat moet de politie ermee? Daar bedachten agenten wat op: ze brachten ze naar zieke kinderen in het ziekenhuis.