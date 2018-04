Motorcrossers geschrokken door spijkers op crossbaan

Motorcrossers uit Purmerend zijn flink geschrokken. Tijdens het motorcrossen liepen opeens al hun banden leeg. Al gauw ontdekten ze een plankje met spijkers op de grond.

Gevaarlijk

Het plankje was daar expres begraven, dus de spijkers staken maar een klein stukje boven de grond uit. Ze zochten verder en vonden nog vijf van zulke plankjes.

Dat is erg gevaarlijk vinden ze, want de motorcrossbaan is open voor iedereen. Ook dieren en kinderen kunnen op het terrein komen. Zij hadden in de spijkers kunnen trappen.

Discussie

Er is al lange tijd discussie over de crossbaan. Mensen die er vlakbij wonen vinden de baan maar niks. Zij zeggen dat de natuur kapot gaat door de motorcrossers. Het is niet duidelijk of één van die mensen de plankjes heeft begraven.