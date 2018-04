Kinderen balen van zingende snelweg

Het is al een paar dagen in het nieuws: een weg in Friesland die een geluid maakt. Als je met 60 kilometer per uur rijdt, dan hoor je het Friese volkslied! Dat komt door ribbels op de weg.

Een leuk idee, dacht de provincie Friesland. De zusjes Lidewij van 13, Ophélie van 11 en Verele van 9 denken daar anders over. Zij wonen vlakbij de weg en vinden het behoorlijk irritant.

Weggehaald

Gelukkig voor hen worden de ribbels binnenkort weer weggehaald. Maar dat is wel zonde: de weg kostte tienduizenden euro's.