Het Jeugdjournaal zoekt een razende reporter!

Ben jij nieuwsgierig en durf je alles te vragen? En heb je altijd al een keer mee op pad gewild met het NOS Jeugdjournaal? Dan is dit je kans. Doe mee met onze verslaggevers-wedstrijd!

Hoe kan je meedoen?

Zit je in groep 7, 8 of in de brugklas? Dan kan je meedoen! Ga naar beeldengeluid.nl/jeugdjournaal. Op die site vind je alle informatie. Hier kun je je ook opgeven voor een masterclass waarbij verslaggevers van het Jeugdjournaal tips geven.