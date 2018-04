Ruziënde roofvogels trekken veel kijkers

Volgens sommige mensen lijkt het net een soap: een ruzie tussen haviken en zeearenden. Het gebeurt allemaal in een natuurpark in Friesland. De haviken wilden eieren leggen, maar zeearenden hadden hun nest overgenomen. Daarom legden zij hun eieren in het oude nest van de zeearend. En die was daar niet zo blij mee.

Aanvallen

De zeearenden vliegen regelmatig langs het oude nest en proberen de haviken weg te jagen. Dat gaat er behoorlijk vijandig aan toe.

Webcam

Via een camera van de vogelbescherming zijn de bezoekjes van de roofvogels te volgen. Dat trekt veel kijkers want veel mensen zijn benieuwd hoe de ruzie afloopt.

Wil je het nest zelf ook live bekijken? Dat kan op deze website.