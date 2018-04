Heb jij vandaag al naar je drol gekeken? Het is vandaag nationale poepdag. Op deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor ontlasting.

Gezonde poep

Volgens deskundigen is het goed om naar je poep te kijken. Zo kun je zien of het er gezond uit ziet. In het filmpje hierboven zie je drie vragen over de poepdag.