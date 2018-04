Schade door harde regen en bliksem

Het was een drukke nacht voor de brandweer in het zuiden en westen van Nederland. Noodweer veroorzaakte daar veel schade.

Harde regen en bliksem

Huizen en kelders liepen onder water door harde regen in Zuid-Holland. Ook in Venlo kregen mensen natte voeten. Straten liepen onder water en putdeksels werden meegenomen in de stroming. In Rotterdam ontstond brand door bliksem.

Inmiddels is de meeste regen richting de Noordzee het land uitgetrokken.