Veel kinderen hebben last van stress

Fleur weet hoe het is om overspannen te zijn. Toen zij in groep 7 zat, ging het mis. Hieronder legt ze uit hoe dat kwam.

Ook Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen. ''Ik zie dat er steeds meer van kinderen wordt verwacht. Ze moeten hoge cijfers halen op school, goed zijn in sport en social media gaat ook de hele dag door'', zegt ze.

Heel veel piekeren, je overal zorgen om maken, en niet kunnen relaxen. Steeds vaker hebben kinderen last van stress. Bij sommige van hen is het zelfs zo erg dat ze er overspannen van raken. Ze worden er ziek van en kunnen niet meer de dingen doen die ze gewend zijn.

Als je lange tijd last hebt van stress, kun je problemen krijgen. Het is volgens deskundigen belangrijk dat je erover praat. Bijvoorbeeld met je ouders, een docent of iemand anders die je vertrouwt.