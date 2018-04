Het wordt steeds gevaarlijker op het fietspad

Volgens Veilig Verkeer Nederland wordt het steeds gevaarlijker op fietspaden. Dat komt onder meer omdat het druk is. E-bikers, racefietsers en gewone fietsers moeten allemaal op hetzelfde fietspad rijden. Maar dat is lastig, want er zijn grote snelheidsverschillen.

Als je even niet oplet, kun je zomaar tegen een andere fietser botsen. Ieder jaar komen duizenden fietsers bij de eerste hulp door een fietsongeluk.

Minder met de fiets

Sommige mensen kiezen er daarom voor om minder te fietsen en vaker met de auto of trein of bus te gaan.