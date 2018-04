Man bouwt huizenhoge robot en bestuurt hem

Een man in Japan heeft een bijzondere hobby: hij bouwt supergrote robots! Zijn nieuwste robot is 8,5 meter hoog. Dat is net zo hoog als een huis van drie verdiepingen!

Om de robot te besturen moet de man zichzelf omhoog takelen in een bakje en in de cockpit gaan zitten. De robot kan lopen, maar ook sponsballen schieten.

Duur

Iedereen die het leuk lijkt kan de robot huren. Dat is niet goedkoop: een uurtje met het ding spelen kost 750 euro.