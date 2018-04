'Dotan gebruikte nepaccounts om populairder te worden'

De accounts plaatsten likes en positieve reacties onder Dotans berichten. Zo kon de zanger populairder worden.

Sommigen deelden ook positieve verhalen over de zanger. Bijvoorbeeld dat hij een fan met kanker had geholpen. Dat verhaal bleek later niet waar.

Zelf opdracht gegeven

Volgens een oud-medewerker van Dotan heeft de zanger zelf opdracht gegeven om die nepaccounts te maken. Een was zelfs gekoppeld aan een e-mailadres van Dotan zelf. Inmiddels is dat account verwijderd.

Geschrokken

Dotan zegt dat het allemaal niet waar is en dat hij erg geschrokken is van het bericht.