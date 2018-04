Kinderen vissen plastic uit de grachten

Plastic tasjes, bakjes en flesjes. Er drijft van alles in de grachten in Amsterdam en dat is behoorlijk smerig.

Hard nodig dus, om het water een paar keer per jaar schoon te maken. Negentig kinderen gingen vandaag de grachten op om alle viezigheid uit het water te scheppen.

Plastic soep

De actie is bedacht door natuurbeschermingsorganisaties het Wereld Natuurfonds en Plastic Whale. Die organisaties maken zich zorgen over plastic afval. Ieder jaar komt er 5 miljard kilo plastic in zee terecht. Miljoenen dieren sterven doordat ze het plastic eten.