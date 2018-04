Wordt PSV vandaag kampioen?

Een spannende dag voor voetbalfans: vandaag kan club PSV landskampioen worden. De club uit Eindhoven speelt in hun eigen stadion om 16.45 uur tegen Ajax.

Als ze winnen zijn ze kampioen, als ze verliezen of gelijkspelen niet. Dan wordt in de volgende eredivisiewedstrijden bepaald welke club kampioen wordt. PSV kan dus ook later nog kampioen worden, maar Ajax maakt ook nog kans.

