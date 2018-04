Ron Boszhard over Wie is de Mol, presenteren en zijn blunders

Ron Boszhard ken je waarschijnlijk van Zappsport, Bommetje XL of als de eerste afvaller van Wie is de Mol. Jullie stuurden vragen voor hem in en die wilde hij graag beantwoorden.

Hoe was het om als eerste eruit te gaan bij Wie is de Mol? Wat is zijn grootste blunder? En hoe zit het met zijn broer Carlo? Zijn ze rivalen of juist niet? Je ziet het in dit interview.