Schattige springwedstrijd voor konijnen: bunny hop

In Geesteren in de provincie Overijssel kun je vandaag konijnen superhoog zien springen. Bente van 12, Isabel van 10 en Hannelore van 9 organiseren daar een wedstrijd bunny hop.

Bij bunny hop is het de bedoeling om je konijn over allemaal hindernissen te laten springen. Het lijkt dus een beetje op springen met een paard.

In het buitenland

In Zweden en Duitsland is bunny hop al een serieuze sport en doen veel baasjes en hun konijnen mee. In het filmpje hieronder zie je een wedstrijd in Zweden in 2011.