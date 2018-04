Steeds meer mensen hebben de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme komt steeds vaker voor in Nederland. In vergelijking met 20 jaar geleden hebben nu vier keer zoveel mensen de ziekte. Dat blijkt uit een onderzoek.

Buitenspelen

Je kunt de ziekte van Lyme krijgen als je wordt gebeten door een teek. Die kleine beestjes leven in bossen en parken. Sommige teken dragen de ziekte bij zich. Het is daarom belangrijk om na het buitenspelen goed te controleren of je niet bent gebeten.