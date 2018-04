Grote hijskraan stort in

In Krimpen aan den IJssel is een grote hijskraan ingestort. De kraan knakte doormidden toen een stuk van een brug omhoog werd gehesen.

Te zwaar

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Deskundigen denken dat het deel van de brug te zwaar was of dat de hijskraan niet goed was gebouwd.

Gewond

Bij het ongeluk vielen vier mensen in het water. Zij raakten licht gewond, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis.