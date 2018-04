Dierenorganisatie bezorgd over gefokte designerkatten

Met zijn rozige kale huid en korte benen wordt de bambino sphynx ook wel een designerkat genoemd. Dat vinden sommige mensen mooi, maar de kat heeft er last van; hij kan moeilijk lopen en verbrandt snel in de zon.

Door de korte snuit heeft dit kattenras last van ademhalingsproblemen.

Handtekeningen

Dier&Recht heeft handtekeningen verzameld, die vandaag worden overhandigd aan politici in de Tweede Kamer. De dierenorganisatie wil dat kattenfokkers beter worden gecontroleerd.

De regering heeft gezegd dat zij gaan kijken hoe ze de katten kunnen beschermen.

Rashonden

Niet alleen katten kunnen last hebben van hun uiterlijk. Ook bij veel rashonden is het een probleem. Eerder maakten we een filmpje over hond Lola. Zij moest worden geopereerd omdat ze niet goed kon ademen: