Veel niezen en jeukende ogen? Misschien heb je hooikoorts

Kriebel in je ogen en een lopende neus. Veel mensen hebben in deze periode van het jaar weer last van hooikoorts. En volgens deskundigen moeten ze deze week extra goed opletten, met het warme weer dat eraan komt.

Wil je weten waar in Nederland je welke pollen kunt verwachten? Ga dan naar deze site . Daar vind je ook tips.

Hoeveel mensen in ons land precies hooikoorts hebben is niet bekend. Volgens sommige berekeningen hebben drie miljoen Nederlanders last van pollen, onder wie veel kinderen.

Hooikoorts

Hooikoorts is een allergische reactie die wordt veroorzaakt door stuifmeelkorrels of pollen van bomen, gras, kruiden of zelfs kamerplanten.

De klachten verschillen per persoon: niezen, een lopende neus, jeukende ogen, een grieperig gevoel of slaapproblemen. Sommige mensen kunnen last krijgen van benauwdheid, een piepende ademhaling en soms zelfs eczeem.