'Deze week goed beschermen tegen felle zon'

Grote kans dat jij vanmiddag buiten in de zon gaat spelen, want het wordt een zonnige dag. Deskundigen waarschuwen volwassenen en kinderen om zich goed in te smeren.

Verbranden

In het voorjaar verbrand je sneller omdat je huid nog niet gewend is aan de zon. Je kan al in 20 minuten verbranden. Dat is heel slecht voor je huid: je hebt dan een grotere kans op huidkanker.

Beschermen

Door je van tevoren goed in te smeren met een hoge factor zonnebrand, kun je jezelf goed beschermen. Ook wordt aangeraden om tussen 12.00 en 15.00 uur in de schaduw te blijven. Mensen die snel verbranden zouden kleding met lange mouwen kunnen dragen en een pet op kunnen doen.